‘Birlikte hareket üç vekil getirir’

ALMANYA'DA
Türklerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Bakanı Haluk Yıldız, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Türk sivil toplum kuruluşlarını sorumluluk almaya davet etti. Başarının birlik ve beraberlikle geleceğini söyleyen Yıldız, "Birlikte hareket edilirse Almanya
'dan AP'ye üç Türk kökenli milletvekili girebilir" dedi.
Önümüzdeki yıl mayıs ayında gerçekleşecek seçim için çalışmalarına hız verdiklerini belirten Yıldız ile Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, "Almanya'dan AP'ye 50 civarında aday göstereceğiz. Ancak önümüzdeki ayın ilk haftasına kadar STK'lara aday belirleme sürecini işleteceğiz. Belli kriterlerde aday belirlenemezse yolumuza parti olarak devam edeceğiz" dedi. Yıldız ve Mısırlıoğlu, 170 bin oy ile bir milletvekili çıkarmanın mümkün olduğunu da hatırlattı.