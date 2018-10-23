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: 'a silah ihracatı yapılmayacak

Almanya Başbakanı Angela , ''Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan 'a silah ihracatı yapılmayacak'' dedi.

Giriş Tarihi: 23.10.2018 10:05
Merkel: Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak

, Hessen eyalet seçimi kampanyası dolayısıyla bulunduğu Ortenberg'de partililere yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, ''İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum; bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe 'a silah ihracatı yapılmayacak.'' diye konuştu.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Suudi Arabistan'a yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.

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Merkel: Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak
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