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’in gözü AB Başkanlığında

Berlin siyasi kulislerinde dolaşan iddiaya göre Almanya Başbakanı , aralık ayında istifasını sunabilir. Merkel’in gözünü Juncker’in Avrupa Komisyonu başkanlığı koltuğuna diktiği söyleniyor

Giriş Tarihi: 23.10.2018 09:55
Merkel’in gözü AB Başkanlığında
Bavyera eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde beklenmedik bir mağlubiyet yasayan Almanya Başbakanı Angela 'in, yıl sonunda görevi bırakacağı ve Avrupa Komisyonu başkanlığı için yarışacağı konuşulmaya baslandı.

İddiayı Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi gündeme getirdi. Gazete, 22 Kasım 2005'te başbakan seçilen Merkel'in 13 yıllık görevini aralık ayındaki Hıristiyan Demokrat Birliği parti konferansında bırakabileceğini öne sürdü. Habere göre Merkel'in bir sonraki hamlesi ise, 2019'da görev süresi dolacak olan Avrupa Komisyonu Baskanı Jean-Claude Juncker'in yerine geçmek olacak.

BÜYÜK HEZİMET
Merkel'in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik'in ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik 1962'den bu yana ilk kez Bavyera eyalet parlamentosundaki çoğunluğunu geçtiğimiz haftaki seçimlerde yitirmişti. Ülkeyi yöneten koalisyonun ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) aldığı başarısız sonuç ise hükümetin geleceğinin sorgulanmasına neden oldu.

RAKİBİ AŞIRI SAĞCI İTALYAN SİYASETÇİ SALVINI OLACAK
SİYASİ olarak düşüşte olduğu yorumları yapılan Merkel'in bu koltuk için siyasi yükselişini sürdüren bir rakiple karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. İtalya'nın göçmen karşıtı ve AB'ye şüpheyle bakan İçişleri Bakanı ve Başbakan Vekili Matteo Salvini'nin de Avrupa Komisyonu için yarışabileceği söyleniyor. Aşırı sağcı Salvini adaylığı düşüneceğini açıklamıştı.
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Merkel’in gözü AB Başkanlığında
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