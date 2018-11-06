Avusturya Başbakanı Kurz Kosova'da

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine ilişkin, "Anlaşmaya varıldığı takdirde hiç kimsenin buna karşı çıkacağını düşünmüyoruz. Böyle bir anlaşma bizim de desteğimize sahip olacak." dedi.

Dünkü Sırbistan temaslarının ardından Kosova'ya gelen Kurz, başkent Priştine'de Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü.

KOSOVA VE SIRBİSTAN SINIRLARI

Kurz, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avusturya'nın ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova ile Sırbistan arasında sınırların yeniden düzenlenmesi de dahil olmak üzere her türlü anlaşmayı desteklediğini ifade etti.

Avusturya'nın tüm Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine sahip olmalarını istediğini kaydeden Kurz, bunun için Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Taraflar arasında bir anlaşmaya varılması yönündeki çabaları için Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'ye teşekkür eden Kurz, "Kosova ile Sırbistan arasındaki herhangi bir anlaşmaya katılıyoruz. Anlaşmaya varıldığı takdirde hiç kimsenin buna karşı çıkacağını düşünmüyoruz. Böyle bir anlaşma bizim de desteğimize sahip olacak. Aynı tutumun AB'de de bulunduğunu düşünüyorum. İster sınır düzenlenmesi, ister toprak değişimi olsun anlaşma AB tarafından da desteklenecektir." diye konuştu.

Priştine ile Belgrad yönetimleri arasında barış anlaşması olmadan AB üyeliğine yakınlaşmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Kurz, bunun geçmişi geride bırakıp iyi bir geleceğe doğru ilerlemenin tek yolu olduğunu söyledi.

Kosova Silahlı Kuvvetlerinin kurulması yönündeki fikirler nedeniyle kuşkulu olduğunu ve bu noktada tüm uluslararası partnerlerle diyaloga ihtiyaç duyulduğunu belirten Kurz, bölgenin istikrarsızlaştırılması yerine bölgeyi istikrara götürecek önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Kurz, Kosova vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilmeleri noktasında yaşanan son gelişmelere de değinerek, AB Komisyonu ile Avrupa Parlamentosunun olumlu kararına rağmen birçok ülkenin hala kuşkulu olduğunu kaydetti.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi de Sırbistan ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Kosova'daki tüm siyasi tarafların diyalog ve karşılıklı tanımadan yana olması gerektiğini, zira bunun neticesinde Kosova'nın BM üyesi olabileceğini söyledi.

AB ile ABD'nin desteğiyle bu sürecin barış anlaşması ile sonuçlanması noktasında da bu siyasi tarafların desteğine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Thaçi, "Barış anlaşması ve karşılık tanıma olmadan ne Kosova ne de Sırbistan güvenli Avrupa geleceğine sahip olamaz." dedi.

Thaçi, Kurz'un Kosova ve Sırbistan'a yaptığı ziyaretlerin barışçıl bir anlaşmaya varılması noktasında yeni bir itici güç olacağını sözlerine ekledi.