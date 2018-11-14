Fransa’da öğretmenler grevde

Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen sayısını azaltma kararı sebebiyle öğretmenler greve gitti. İlköğretimde öğretmenlerin yüzde 25'inin, lise ve ortaokullarda ise yüzde 50'sinin grev yaptığı açıklandı. Grev yapan öğretmenlerin ayrıca Fransa çapında yürüyüşler de düzenledikleri öğrenildi.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen sayısını azaltma kararı hem ilköğretim hem de ortaokul ve lise öğretmenlerinin tepkisini topladı.

Öğretmen sendikası Snes-FSU tarafından ilköğretimde öğretmenlerin 4'te birinin, ortaokul ve liselerde ise öğretmenlerin yarısının grev yaptığı açıklanırken, Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre grevci öğretmen sayısının daha düşük olduğu ve öğretmenlerin ortalama yüzde 10'undan oluştuğu öğrenildi. Grevin yanı sıra büyük şehirlerde yürüyüşler düzenleyen öğretmenler "Eğitimde başka bir politika istiyoruz. Tüm işten çıkarmalara karşıyız" yazılı pankartlar açtı.

Öğretmen Sendikası Federasyonu SE-Unsa'nın genel sekreterinin yaptığı açıklamada "İşten çıkarmalar olacak oysa demografik olarak öğrenci sayısı yükselişte" dedi. Her büyük şehirlerde ortalama bin ile 2 bin 500 arası öğretmenin yürüyüş yaptığı açıklanırken Milli Eğitim Bakanlığının 2 bin 500 öğretmeni işten çıkarmayı hedeflediği bildirildi.