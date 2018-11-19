Ali Emre kaza kurbanı

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Almanya'nın Dinslaken kentinde yaşayan Ali Emre Elkılıç (19) kazaya kurban gitti. Duisburg'dan geçen A59 numaralı otobanda ilerleyen gencin otomobili henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada Ali Emre Elkılıç yola savruldu. Arkadan gelen başka bir aracın çarptığı Ali Emre, olay yerinde can verdi. Araçta bulunan diğer dört kişi ise yaralandı. İki yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Elkılıç'ın cenaze namazı önümüzdeki günlerde Dinslaken DİTİB Selimiye Camisi'nde kılınacak.