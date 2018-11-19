Haberler > Avrupa Haberleri > Ali Emre kaza kurbanı

Ali Emre kaza kurbanı

19 yaşındaki Ali Emre’nin aracı kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada Ali Emre hayatını kaybetti, araçtaki dört arkadaşı yaralandı

Giriş Tarihi: 19.11.2018
Ali Emre kaza kurbanı
Almanya'nın Dinslaken kentinde yaşayan Ali Emre Elkılıç (19) kazaya kurban gitti. Duisburg'dan geçen A59 numaralı otobanda ilerleyen gencin otomobili henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada Ali Emre Elkılıç yola savruldu. Arkadan gelen başka bir aracın çarptığı Ali Emre, olay yerinde can verdi. Araçta bulunan diğer dört kişi ise yaralandı. İki yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Elkılıç'ın cenaze namazı önümüzdeki günlerde Dinslaken DİTİB Selimiye Camisi'nde kılınacak.

Cengiz PARLAYAN
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Emre kaza kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN