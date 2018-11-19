Dört Türk’e kahramanlık madalyası

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Başbakanlığı, Essen Zeche Zollverein Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende dördü Türk 21 kişiye Kahramanlık Ödülü verdi. Ödül alan Ahmet ve Abdullah Demir, Tarık Sayan ve Ayhan Gül'e kahramanlık madalyalarını NRW Başbakanı Armin Laschet takdim etti. Ahmet ve babası Abdullah Demir, Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'a bıçaklı saldırıya engel olurken, Tarık Sayan yanan bir evden birçok kişiyi, Ayhan Gül de nehre uçan bir aracın şoförünü kurtarmıştı./ ESSEN