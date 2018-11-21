Hollanda’nın uyum inadı

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HOLLANDA Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, ülkede yaşayan Türklerin de mecburi uyum kurslarına dahil edilmesi gerektiğini savundu. 2007'de yürürlüğe giren zorunluluk, Utrecht Yüksek İdari Mahkemesi'nin "Türkiye ile AB'nin imzaladığı ortaklık anlaşmasına aykırı" kararı ile 2011'de uygulamadan kaldırıldı.KARARDA, Türklerin haklarının kötüleştirilemeyeceği hatırlatıldı. Ancak Bakan Koolmees, "Türklerin de mecburi uyum yasasına dahil edimesi için hukuki incelememiz devam ediyor. Hukuksal bir engel yoksa, yasada değişiklik yaparak Türkleri de bu mecburi uyum kursları ve imtihanlarına dahil edeceğiz" dedi.