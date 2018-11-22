Düzenbaz kimmiş gördünüz mü

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Avusturya'da hükümet ortağı Özgürlük Partisi (FPÖ) geçtiğimiz günlerde sağlık kartlarında usulsüzlüğü önlemek için atılan adımı anlatmak amacıyla hazırladığı videoda Türkleri düzenbaz, sosyal istismarcı olarak yansıttı. Avusturya Linz Johannes Kepler Üniversitesi'nce yapılan bir araştırma tokat gibi cevap oldu.Araştırmaya göre, sosyal sistemi istismar edenlerin üçte ikisi Avusturyalı çıktı. Yabancılar arasında en çok istismar suçu işleyenler Almanlar. Avusturyalılar sosyal devletten ve imkânlarından nasıl yararlanacaklarını, bir yabancıya göre daha iyi biliyor ve istismarın neden olduğu zarar ise 1 milyar euro civarında.