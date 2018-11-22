Hakan, ayrılığa 3 ay dayanabildi

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz ağustos ayında boşanacaklarını açıklayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu barışma kararı aldı. Hakan, geçtiğimiz yıl evlendiği çocukluk aşkı Sinem ile ayrılığa ancak üç ay dayanabildi.ayrılık kararını açıklarken, "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım" açıklaması yapmıştı.Almanya'nın St. Pauli takımında forma giyen Cenk Şahin ile ünlü şarkıcı Tuğba Yurt'un bir yıl önce başlayan ilişkilerini bitirme kararı ancak bir ay sürdü. Tuğba ve Cenk, yeniden barıştıklarını sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşım ile duyurdu.