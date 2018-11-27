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Almanya: “’nın kuşatması kabul edilemez”

'nde ve arasında yaşanan krizin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan açıklama geldi. Azak Denizi'nde yaşanan gerginlik için "Rusya'nın kuşatması kabul edilemez" dedi.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 17:04
Almanya: “Rusya’nın kuşatması kabul edilemez”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Azak Denizi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamasında Rusya'nın kuşatmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sosyal medya hesabından Azak Denizi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'da yaşananların endişe verici olduğunu kaydeden Mass, "Rusya'nın Azak Denizi'nde geçiş sırasındaki kuşatması kabul edilemez. Kuşatmanın kaldırılması önemlidir" dedi. Alman Bakan, her iki tarafı da gerilimi azaltmaya çağırdı.

Ukrayna'da Rusya karşıtı protestolar

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Almanya: “Rusya’nın kuşatması kabul edilemez”
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