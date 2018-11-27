George Soros'u Nazilerin elinden Macar 'Schindler' kurtarmış

Hayatını riske atma pahasına George Soros'u Budapeşte'deki evinde barından ve koruyan Miklos Prohaszka'nın kimliği 74 yıl anonim olarak kaldıktan sonra ortaya çıktı.

Miklos Prohaszka'nın kızı yaptığı açıklamada, ailesinin Yahudileri korumak için hayatını ortaya koyan az sayıda Macar aileden biri olduğunu ve ailesinin Yahudi çocukları saklamak için tek bir kuruş almayı reddettiğini belirtti.

Öte yandan Soros, MailOnline'a yaptığı açıklamada, Nazi işgali sırasında el konulan ve bir Yahudiye ait mülkte yaşamaya devam ettiğini, at sürdüğünü ve oldukça iyi şekilde beslendiğini doğruladı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Hristiyan rolü yaparak ve Prohaszka'nın evinde saklanarak kurtulan Yahudi iş insanı, Yahudi sahipleri çıkarıldıktan sonra el koyulan mülkler hakkında suçluluk hissetmediğini açıkladı.

SOROS'UN BABASI TRİVADAR, 2. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA BÜTÜN AİLE MENSUPLARINI FARKLI BÖLGELERE YOLLAMIŞ

Soros, Nazi rejiminin 1944'de Macaristan'ı işgali öncesinde orta sınıf mensubu ailesiyle birlikte Tuna nehri üzerindeki Lupa adasında bir kır evinde babası Tivadar, annesi Elizabeth ve erkek kardeşi Paul ile birlikte yaşıyordu.

Nazi işgali sırasında, baba Tivadar, ailesinin güvenliği için aile bireylerini farklı yerlere gönderdi. Eşinin batı Macaristan'daki Balaton gölü yakınlarında saklandığı sırada Trividar ise bir mobilya mağazasında saklanmaktaydı.

O dönem Kiss Sandor isimini taşıyan Soros ise, babası Tivadar'ın kendisini koruması için para ödediği Baufluss olarak ta bilenen Baumbach adlı kişinin idaresine verildi.

YAHUDİLERE AİT MÜLKLERE EL KOYDUĞU İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Dönemin Macaristan Tarım Bakanlığı'nda Soros'un babası ile birlikte çalışan Baumbach, aynı zamanda ölüme yollanan Macaristan vatandaşı Yahudilerin sahip olduğu mülklerin envanterini çıkaran bir Nazi işbirlikçisiydi.

Ünlü milyarder 1998 yılında verdiği bir röportajda konu hakkında, "Ben sadece seyirciydim. Yahudilere ait mülklere el konulmasında bir rolüm yok" açıklamasında bulunmuştu.Soros'un Baumbach ile yaşadığı bölgede, eski bir okul arkadaşı tarafından görülmesi üzerine saklanmak için yeni bir yer bulma ihtiyacı ortaya çıkmış, bunun üzerine ise Baumbach'ın tarım bakanlığında emrinde çalışan memurlardan biri olan Miklos Prohászka önce çıkarak Soros'u Budapeşte'de bulunan evinin gizli odasında saklayabileceğini söylemiş.

Soros, Baumbach'a envanter çıkarma konusunda yardım ettiği iddiasını reddettiği biliniyor.

'SOROS BİRÇOK BAKIMDAN TUHAF BİRİ'

Daha sonra Soros, Prohaszka'nın evine taşındı ve savaşın bitimine o kadar o evde Prohaszka ailesi tarafından misafir edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Prohaszka'nın kızı, "Annem ve babam onun hayatını korumak için hayatlarını riske attılar. Soros'un yaptığı bir açıklamada, Yahudilere ait mülklere el konulmasından ötürü suçlu ve kötü hissetmediğini söylediğini duyunca bunun çok garip olduğunu düşündüm. Soros birçok bakımdan tuhaf biri" yorumunda bulundu.

'KARA ÇARŞAMBA'NIN MUTLAK KAZANANI

Döviz spekülatörü Soros, ünlü 'Kara Çarşamba'(İngiliz otoritelerinin döviz rezervi tükenmek üzereyken sterlinin desteklenmesi bırakıldı ve sterlin sert bir kayıp yaşadı. Bu kaybın yaşandığı gün İngiltere için Kara Çarşamba olarak tarihe geçti) öncesinde 10 milyar dolar değerinde sterlin borç almış ve bu parayı sterlinin devalüasyonu sonrası sterlinden çok daha değerli hale gelen Alman markı almak üzere kullanınca kur farkından kazandığı parayla bir günde milyarder olmuştu.