Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, İznik'i ziyaret etti

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bursa'nın İznik ilçesine gelerek tarihi mekanları ziyaret etti.

Gjorge Ivanov ve eşi Maja Ivanova'yo ilçede AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kaymakam Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik karşıladı. Turistlik amaçlı gezide Cumhurbaşkanı Ivanov'un ilk durağı Ayasofya Camii oldu. Ayasofya imamı Mahmut Şahin, konuk Cumhurbaşkanı Ivanov'a Ayasofya'nın tarihçesini anlattı. Ivanov, cami ve kilise bölümünü gezdikten sonra Roma Tiyatrosu ve İznik Çini Vakfı'nı da ziyaret etti. İlçe halkı da Ivanov'a yoğun ilgi gösterirken, bazı çocuklar da fotoğraf çektirdi.