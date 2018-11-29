İngiltere'de mülteci çocuğa saldıran ırkçı öğrencilere nefret suçu soruşturması

Ülkenin kuzeyindeki Huddersfield kentinde 15 yaşındaki bir Suriyeli mülteci çocuğa saldırıldığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından İngiliz polisinden açıklama geldi.

16 YAŞINDAKİ BİR ERKEK ÖĞRENCİNİN SORGULANDIĞI...

Olayın 25 Ekim'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir gün sonra saldırının kendilerine ihbar edilmesini takiben başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşında bir erkek öğrencinin sorgulandığı kaydedildi.

Saldırganın nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, saldırının kurbanı olan Suriyeli mülteci ile ailesinin de korunmasına yönelik tedbir alındığı bildirildi.

Polis, Suriyeli çocuğun daha önce maruz kaldığı bir başka saldırıyla ilgili olarak da 3 öğrencinin sorgulandığını duyurdu.

Olayın gerçekleştirildiği okul Almondbury Community'den yapılan açıklamada da olayın "son derece ciddiyetle" ele alındığı vurgulandı.

İngiltere'de mülteci çocuğun kız kardeşi de saldırıya uğramış

Dün sosyal medyada yayılan cep telefonuyla çekilmiş videoda, saldırganın adıyla seslenerek yaklaştığı Suriyeli çocuğu yere yıktığı görülüyordu. Saldırgan daha sonra "seni boğacağım" dediği mülteci çocuğun ağzına zorla su döküyordu.

GELDİĞİ GÜNDEN BERİ TACİZ EDİLİYOR



Öte yandan Cemal, ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, İngiltere'ye geldiği günden bu yana taciz edildiğini söyledi.



Cemal, "Kendimi hiçbir yerde güvende hissetmiyorum, bakkala giderken bile. Derslerime odaklanamıyorum, ev ödevlerimi yapamıyorum. Geceleri uyanıp ağlıyorum." diye konuştu.



Sosyal medyada yayılan videodan dolayı utandığını anlatan Cemal, Birleşmiş Milletler mülteci programı kapsamında geldiği İngiltere'de ilk günden itibaren ırkçılıkla karşılaştığını ve bu yüzden okula bile gitmek istemediğini söyledi.

"TACİZİ YEREL MAHKEMELERE TAŞIDIM AMA SONUÇ ALAMADIM..."



Cemal, "İngiltere'ye geldiğimde hayal kırıklılığına uğradım. Hayatım daha güzel olacak, okulda derslerime çalışırsam geleceğim parlak olacak diye düşünüyordum. Bunların hiçbirini başaramadım." ifadelerini kullandı.

Cemal, maruz kaldığı tacizi yerel makamlara ve polise defalarca ilettiğini ancak sonuç alamadığını da söyledi.