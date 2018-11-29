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"Vatansız kalmak ne büyük çaresizlik"

Sabah Gazetesi yazarı , 'de Suriyeli çocuğa uygulanan ırkçı saldırıyla ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Yazısının başlığında 'Vatansız kalmak ne büyük çaresizlik' ifadesini kullanan Tezel, yazısını şöyle sürdürdü: Jamal, çaresizce kendini yere bırakıyor. Galiba karşılık verirse başının belaya girmesinden korkuyor. Belli ki daha önce de bu ırkçı veletlerden dayak yemiş. Bu sırada "Seni boğacağım" diyen saldırgan, Jamal'ın üzerine oturuyor. Olayın en acı tarafı ise, çevrede bulunan diğer öğrencilerin olaya müdahale etmek yerine yaşananları gülerek takip etmesiydi...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:42
Vatansız kalmak ne büyük çaresizlik

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Dün Twitter'da, ailesiyle birlikte iki yıl önce İngiltere'nin Huddersfield şehrine göç eden 16 yaşındaki Suriyeli mülteci Jamal'ın uğradığı ırkçı saldırıyı izlerken insanlığımdan utandım. Bailey Mclaren isimli bir İngiliz genç, Jamal'ı başta tartaklıyor, sonra boğazını sıkıyor, ardından da yere yatırarak su işkencesi yapıp nefessiz bırakmaya çalışıyor.

Jamal, çaresizce kendini yere bırakıyor. Galiba karşılık verirse başının belaya girmesinden korkuyor. Belli ki daha önce de bu ırkçı veletlerden dayak yemiş.

İngiltere'de kolejde Müslüman öğrenciye ırkçı saldırı

"SENİ BOĞACAĞIM DİYEN SALDIRGAN..."

Bu sırada "Seni boğacağım" diyen saldırgan, Jamal'ın üzerine oturuyor. Olayın en acı tarafı ise, çevrede bulunan diğer öğrencilerin olaya müdahale etmek yerine yaşananları gülerek takip etmesiydi.

Görüntülerde bir kolunun alçıda olduğu görülen Jamal'ın daha önce yaşadığı bir ırkçı saldırı nedeniyle bu durumda olduğu iddia edildi. Jamal'ın kız kardeşinin de daha önce aynı yerde ırkçı bir saldırıya uğradığı da bir diğer iddia. 25 Ekim günü çekilen video internete düşünce soruşturma başlatıldı.

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İngiltere'de mülteci çocuğun kız kardeşi de saldırıya uğramış

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