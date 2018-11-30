Hem suçluyor, hem besliyor

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DER Spiegel, Almanya'nın FETÖ'ye 10 milyon euro verecek olmasının şaşkınlığını yaşıyor. FETÖ uzmanı Maximilian Popp imzalı "Almanya Gülen Hareketi'ne güvenmiyor, ama milyonlarca euro hibe ediyor" başlıklı haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın FETÖ hakkında suçlamalarda bulunmasına rağmen Alman hükümetinin, FETÖ projesini desteklediğine dikkat çekildi. Protestan Kilisesi'nden İslam uzmanı Prof. Friedmann Eissler de kilisenin FID derneğiyle işbirliğine şüpheyle yaklaştı. Siyaset bilimci İsmail Küpeli ise projenin başarılı olacağından duyduğu şüpheyi dile getirdi ve "Türk kökenli Müslümanlar bu projede yer almayacaktır" dedi. FRANKFURT