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Öykü’ye umut olalım

’de yaşayan ve nadir görülen lösemi türüyle mücadele eden minik Öykü için ’da kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Giriş Tarihi: 1.12.2018
Öykü’ye umut olalım
Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konan 3,5 yaşındaki Öykü Arın Yazıcı için Almanya Bad Homburg'da kampanya düzenleniyor. Öykü'nün anneannesi Hava Duman, "Türkiye'de ve Almanya'daki kampanyalarla, ilik bekleyen çocuklara umut olmak için yola çıktık" dedi.
Bugün 11.00 - 18.00 arası gerçekleşecek kampanyanın adresi Kurhaus Bad Homburg, Louisentrasse 58, 61348 Bad Homburg. Ludwigshafen'da yaşayan lösemi hastası 2,5 yaşındaki Mira ile 22 yaşındaki Bahar için de yarın Ludwigshafen'deki Carl Bosch lisesi'nde bir kampanya gerçekleşecek.

Kadir İNCE / WİESBADEN
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