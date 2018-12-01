Öykü’ye umut olalım

BUGÜN NELER OLDU

JuvenilMyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konan 3,5 yaşındaki Öykü Arın Yazıcı için Almanya Bad Homburg'da kampanya düzenleniyor. Öykü'nün anneannesi Hava Duman, "Türkiye'de ve Almanya'daki kampanyalarla, ilik bekleyen çocuklara umut olmak için yola çıktık" dedi.Bugün11.00 - 18.00 arası gerçekleşecek kampanyanın adresi Kurhaus Bad Homburg, Louisentrasse 58, 61348 Bad Homburg. Ludwigshafen'da yaşayan lösemi hastası 2,5 yaşındaki Mira ile 22 yaşındaki Bahar için de yarın Ludwigshafen'deki Carl Bosch lisesi'nde bir kampanya gerçekleşecek./ WİESBADEN