Avrupa’nın göbeği savaş alanına döndü

BUGÜN NELER OLDU

Gezi olaylarında Türkiye'ye uyarı üzerine uyarı yayımlayan Avrupa Birliği, kendi sınırları içindeki polis şiddetine karşı üç maymunu oynuyor. Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden 'sarı yelekliler' yine sokaklara çıktı. Polis göstericilere bir kez daha sert müdahalede bulundu. Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresine gelen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Eylemciler, çevredeki birçok yeri ateşi verirken, polislere taş fırlattı. Gösteride 224 kişi gözaltına alındı, 14'ü polis 92 kişi yaralandı. Hollanda'nın çeşitli kentlerinde de sarı yelekliler hükümet karşıtı protesto düzenledi. Cuma günü Belçika'da da polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.