Haberler > Avrupa Haberleri > İngiltere Brexit'ten vazgeçebilir

İngiltere Brexit'ten vazgeçebilir

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Campos Sanchez-Bordona, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğini açıkladı.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:28
İngiltere Brexit'ten vazgeçebilir

İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) süreci, Lüksemburg merkezli AB'nin en yüksek hukuki mercii olan Avrupa Adalet Divanı'nda ele alındı.

Bordona, davaya ilişkin "Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi, AB'den çıkma niyeti bildiriminin tek taraflı olarak iptal edilmesine izin verir" ifadesini kullandı ve İngiltere'nin süreci iptal edebileceğine işaret etti.

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi söz konusu.

Brexit'le ilgili davada nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere Brexit'ten vazgeçebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN