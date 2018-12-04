İngiltere Brexit'ten vazgeçebilir

İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) süreci, Lüksemburg merkezli AB'nin en yüksek hukuki mercii olan Avrupa Adalet Divanı'nda ele alındı.

Bordona, davaya ilişkin "Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi, AB'den çıkma niyeti bildiriminin tek taraflı olarak iptal edilmesine izin verir" ifadesini kullandı ve İngiltere'nin süreci iptal edebileceğine işaret etti.

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi söz konusu.

Brexit'le ilgili davada nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.