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Irkçı siyasetin sonu saldırı

Irkçı siyaset ’da saldırıyı beraberinde getirdi. Bir Türk’ün işletmesi gündüz vakti saldırıya uğradı

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Irkçı siyasetin sonu saldırı
AVUSTURYA'DA ırkçılık, yine saldırı getirdi. Lustenau kentinde dört yıldır telekomünikasyon alanında hizmet veren Engin Karabulut'un işletmesine Pazar günü saldırı düzenlendi. Saldırgan 12.30 sularında dükkânın önüne domuz bibloları yerleştirdi, ardından camları kırdı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın yakalandığı açıklandı. Karabulut, "Bir yıl önce de benzer bir saldırıya uğradık. Saldırının planlı olduğu belli. Saldırgan yanında sopa getirmiş. Avusturya'da ırkçı siyasetin sonuçlarını görüyoruz" dedi.

Ramazan AKTAŞ / VİYANA
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Irkçı siyasetin sonu saldırı
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