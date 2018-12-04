Irkçı siyasetin sonu saldırı

BUGÜN NELER OLDU

AVUSTURYA'DA ırkçılık, yine saldırı getirdi. Lustenau kentinde dört yıldır telekomünikasyon alanında hizmet veren Engin Karabulut'un işletmesine Pazar günü saldırı düzenlendi. Saldırgan 12.30 sularında dükkânın önüne domuz bibloları yerleştirdi, ardından camları kırdı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın yakalandığı açıklandı. Karabulut, "Bir yıl önce de benzer bir saldırıya uğradık. Saldırının planlı olduğu belli. Saldırgan yanında sopa getirmiş. Avusturya'da ırkçı siyasetin sonuçlarını görüyoruz" dedi./ VİYANA