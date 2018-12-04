O müşavire inceleme

Adalet Bakanlığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Akın İpek'in İngiltere'den iade süreciyle ilgili sosyal medyada yer alan ve Adalet Bakanlığı tarafından gönderildiği iddia edilen yazının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerker, Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatıldığı ve ilgilinin aynı tarihte Ankara'ya çağrıldığını açıkladı.

FETÖ firarisi Akın İpek lüks yaşamından vazgeçmiyor

DOSYADA YER ALMIYORDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine hemen inceleme başlatıldığı ifade edilerek, "Akın İpek davası olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi talepleri, mahkeme kararında da değinildiği üzere, Bakanlığımız tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılanmış, bu bilgi ve belgeler usulüne uygun olarak 13.09.2018 tarih ve 98696 sayılı yazı ile diplomatik yoldan gönderilmiştir. Bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmeler yer almamaktadır" denildi.







MÜŞAVİRE İNCELEME

Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bir bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığının öğrenildiği belirtilen bakanlık açıklamasında , "Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir.





(Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat)



Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı; herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir. Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Londra Adalet Müşaviri hakkında 30.11.2018 itibarıyla inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



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BELGEDE FETÖ PARMAĞI MI?

Londra Hukuk Müşavirinin mahkemeye sunduğu o 1 sayfalık bilgi notunu sosyal medya hesabından sızdıran ilk kişi FETÖ'cü firarı Emre Uslu oldu. Belgede yer alan "Evet, ByLock FETÖ üyeleri arasında haberleşme amaçlı kullanılan bir uygulama. Ancak yazışmaların içeriği, FETÖ'nün gizli amaçlarını gerçekleştirmek için hayati önemde bir suç işlemek ve gizli eylemler yürütmek amacıyla kullanılmadığı sürece kanıt olarak kullanılamaz" İfadeleri İngiliz Mahkemesi'nin kararını etkilediği de ileri sürülüyor.