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Özrü kabahatinden beter

’nda konuklara domuz eti ikram eden İçişleri Bakanlığı tepkiler yükselince özrü kabahatinden beter bir açıklama yaptı

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Özrü kabahatinden beter
ALMAN İslam Konferansı'nda domuz etinin sunulmasına tepkiler artınca İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, büfede 13 farklı yiyeceğin bulunduğu, büfe hazırlanırken, katılımcıların 'dini çeşitliliğinin' göz önünde bulundurulduğu aktarıldı. "Bazı kişilerin dini duyguları incindiyse, üzüntü duyarız" denildi.
İÇIŞLERI Bakanı Horst Seehofer'in 'Almanya İslamı' fikrini ortaya atıp menüde domuz eti sunması, ardından da bu açıklamayı yapması sonrası Türk ve Müslümanlar, "Yahudilerin bir toplantısında onların özel marketlerine gider, özel menü hazırlardınız. Domuz eti asla büfede yer almazdı. Ciddiyetsizlik ve saygısızlık örneği" diye tepki verdi. BERLİN
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Özrü kabahatinden beter
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