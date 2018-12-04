Sarı yeleklilere 7 yıl hapis kapıda

Fransa'da hükümet akaryakıt zamlarını gerekçe göstererek üç haftadır Paris'i birbirine katan ve kendilerine Sarı Yelekliler adını veren göstericilere karşı hem polis hem de yargı eliyle sert tavrını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, istifa çağrılarına ve polisin kullandığı orantısız gücü durdurması taleplerine bir kez daha kulağını tıkadı ve polise tebrik mesajları yayımladı. Öte yandan Başbakan Eduard Philippe de Sarı Yelekliler'in temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

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17 Kasım'da başlayan gösterilerde şimdiye kadar 3 kişi öldü, bin 43 kişi yaralandı.

Sadece geçen cumartesi günü 424 kişi gözaltına alındı. Toplamda ise bin 424 kişi gözaltınıa alındı.

Paris Savcısı Remy Heitz göstericilerin profilini çizerken "Gözaltında tutulanların 33'ü henüz 18 yaşına basmamış. Şiddet eylemlerine karışanların çoğu 30-40 yaşları arasında taşralı erkekler" dedi.

Savcı Heitz, orta yaşlıların Sarı Yelekliler adına polisle çatışmaya geldiğini, gençlerin ise daha çok yağma olaylarına katıldığını' öne sürdü.

Savcı Heitz'in konuştuğu Le Figaro gazetesi de bu kişilerin yargılanmasının hızla gerçekleşeceğini ve kimilerinin 7 yıla kadar hapis cezası alabileceğini aktardı.





ZAFER TAKI ZARAR GÖRDÜ

Fransız polisinin göstericilere yönelik orantısız kuvvet kullanımı sosyal medyanın ve kimi yabancı basın kuruluşlarının gündeminde. Paris'in Rue de Berri bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, polislerin grafiti çizen bir göstericiye acımasızca coplarla vurulduğu görüldü.

Le Figaro gazetesine konuşan Jessy Castane adlı polis, 20 yıldır polislik yaptığını fakat şimdiye dek bu derece bir olayla karşılaşmadığını söyledi ve sadece kendi bölüğünün önceki gün bin biber gazı, 50'den fazla ses bombası ve 270 adet flaş bombası kullandığını söyledi.

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Fransız basını "Çıkış yok", "Fransa şokta, cevap bekliyor", "Hükümet büyük bir krizle karşı karşıya" manşetleri atarak Sarı Yeleklilerin ardındaki rüzgarın durdurulamadığı yorumunu yaparken, son yapılan anketlerde halkın yüzde 72'sinin hala gösterileri desteklediği ortaya çıktı.

Macron'a karşı isyana dönüşen gösterilere katılanlar, otomobilleri ateşe verdi, Paris'in simgelerinden Zafer Takı da zarar gördü.



ŞOFÖRLER SOKAKTA

Sarı Yelekliler'den sonra ambulans çalışanları da sokağa döküldü. Paris'teki Ulusal Meclis yakınında toplanan ambulans çalışanları "çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talebinde bulundu. Fransa'da dün ayrıca 100'den fazla lisede de eğitim politikaları protesto edildi.