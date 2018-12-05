İngiltere parlamentosunda Brexit tartışmaları başladı

May, AB ile vardığı ve Mart ayında üyeliğin sona ermesinden sonra da yakın bağların sürmesini öngören anlaşma için parlamentonun onayını almak istiyor, ancak bu plana engel olmak isteyen Brexit yanlıları ve muhaliflerin güçlü direnciyle karşı karşıya.

11 Aralık'ta yapılacak nihai oylamadan önce müzakerelerin ilk günü olan dün, parlamento May hükümetini, Brexit hakkında eksik bilgi verdiği için meclise saygıda kusurlu buldu.

Daha sonra da May'in kendi muhafazakar partisinden bir grup parlamenter, anlaşmanın reddi halinde Avam Kamarası'na daha fazla yetki verilmesi yolunda bir kararı kabul ettirdiler.

Bu durum, hükümeti Brexit konusunda meclisin daha fazla yetki kullanmasını kabule zorlayarak İngiltere'nin herhangi bir anlaşma olmadan AB'den ayrılma olasılığını azaltabilir. Çünkü May, anlaşma parlamentoda reddedilirse, ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılacağı yolunda bir tehdit kullanıyor.

Yapılan tartışmalar ve 11 Aralık nihai oylaması, planlandığı gibi 29 Mart'ta AB'den ayrıldığında İngiltere'nin 40 yıldan bu yana dış ilişkiler ve ticarette yaşayacağı en büyük politika değişikliğinin şeklini belirleyecek.

May parlamentoda yaptığı konuşmada, "İngiliz halkının kararına saygı duyan bir Brexit'in yapılması gerekiyor" dedi.

"BU TARTIŞMA YETERİNCE UZADI. BU BİZİM POLİTİKAMIZI ZEDELİYOR; HAYATTA HER ŞEY UZLAŞMAYA DAYALIDIR."

May, eğer parlamenterler AB ile yapılan anlaşmayı desteklemezlerse, İngiltere'nin Brexit sonrası geçiş dönemini yumuşatacak önlemler olmadan ayrılmak zorunda kalacağını ya da Brexit'in gerçekleşmemesi ihtimali doğacağını savunuyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi, May'in daha iyi bir anlaşma yapması ya da istifa ederek iktidarı kendilerine bırakması gerektiğini söyledi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn parlamentoya "Avrupa ile olan uzun vadeli ilişkimizin nasıl olacağını hâlâ bilmiyoruz ve bu yüzden pek çok parlamenter Brexit için oy verirken İngiltere'nin geleceği için gözü kapalı uçuruma atlamaya istekli değil" dedi.