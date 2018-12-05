Paris Belediye Başkanından sarı yeleklilerin eylemlerine destek

Hidalgo, basına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in iptal edilmesi çağrısına rağmen sarı yeleklilerin cumartesi Paris'te yapmayı planladıkları eyleme destek verdi.

Gösterilerdeki şiddet olaylarını kınayan ancak bu nedenle gösterilerin yasaklanmamasını isteyen Hidalgo, "Paris tüm Fransızlara ait. Hükümete tepkilerini göstermek için kentte eylem düzenlemek onların hakkı. İçişleri Bakanı buna göre güvenlik önlemleri almalı." dedi.

Castaner, dün Senato'da yaptığı açıklamada, sarı yeleklilere, cumartesi Paris'te yeni bir eylem yapmamaları çağrısında bulunmuştu.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.?

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.