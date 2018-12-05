Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ana bilgisayar sistemi çöktü

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ana bilgisayar sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle bakanlığın 2005'ten sonraki tüm elektronik yazışmalarının silindiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bakanlığın bilgisayarlarının bağlı bulunduğu sabit diskte (hard disk) patlama meydana geldi.

Patlamanın neden olduğu arıza nedeniyle aralarında gizli yazışmaların da bulunduğu 2005'ten sonraki tüm elektronik postalar silinirken, geri yükleme çabaları ise başarısız oldu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Dışişleri Bakanlığının bilgisayarlarındaki patlamanın bakımsızlık yüzünden yaşandığı belirtilirken, bir süre önce ana bilgisayar sisteminde bakım yapılmasının kararlaştırıldığı ancak yüksek maliyet gerekçesiyle daha sonra bundan vazgeçildiği ileri sürüldü.

Haberlerde, arızadan sonra Dışişleri Bakanlığına elektronik yazışmaları depolamak için 150 bin avroluk yeni cihazlar satın alındığı duyuruldu.