İrlanda Senatosu İsrail yerleşimlerini boykot tasarısını onayladı

İrlanda Cumhuriyeti'nde parlamentonun üst kanadını teşkil eden Senato, bugün yapılan oylamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıya onay verdi.

Tasarı geçen hafta komite aşamasından geçerek oylama aşmasına gelmişti. Parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak olan tasarıya İrlanda hükümeti karşı çıkıyor.

Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

"BU HAYATİ TASARIYI YASALAŞTIRACAĞIZ"

Tasarıyı hazırlayan bağımsız senatör Frances Black, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnanılmaz! İşgal Altındaki Topraklar tasarısı senatodaki bütün aşamaları az önce tamamladı. İrlanda yasa dışı yerleşim ticaretini durduran ilk AB ülkesi olabilir. Şimdi parlamentonun alt kanadı Dali'ye gidecek. Büyük destekle bu hayati tasarıyı yasalaştıracağız." ifadelerini kullandı.