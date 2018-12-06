İtalyan mafyasına uluslararası operasyon

BUGÜN NELER OLDU

İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya ve Güney Amerika'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda İtalya'da Ndrangheta adıyla anılan mafya ailesine bağlı onlarca kişi gözaltına alındı. İtalyan polisi ve Avrupa'da suç soruşturmalarında adli işbirliğini koordine eden Eurojust gözaltına alınanların kokain ticareti, kara para aklama, rüşvet verme ve şiddet suçlarından şüpheli olduğunu açıkladı. İtalyan polisi, ülkenin en büyük mafya ailesi olarak bilinen ve güneydeki Kalabria bölgesinden yönetilen örgütten 90 kişinin yakalandığını açıkladı.Ndrangheta'ya yönelik operasyon, ülkenin ikinci büyük mafyası olan Sicilya'daki Cosa Nostra'ya yapılan ve 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ertesi günü gerçekleştirildi. Ndrangheta'nın Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığına hakim olduğu, uluslararası kokain ticaretinin yüzde 80'nini elinde tuttuğu ve 40 milyar euroluk paraya hükmettiği öğrenildi.Almanya'da da 100 yerde arama yapıldı.