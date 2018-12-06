Poroşenko'dan Rusya'nın cezalandırılması çağrısı

Poroşenko, New York Times için kaleme aldığı makalede, 2014'te 70 yıl aradan sonra ilk kez bir ülkenin askeri saldırganlıkla Avrupa haritasını yeniden çizme arayışına girdiğini belirterek, Rusya'nın Kırım yarımadasının ilhakının dünya çapında kınandığını ve ekonomik yaptırımlarla sonuçlandığını hatırlattı.

Moskova yönetiminin zaman içinde yeni bir saldırı tasarlamak için kendi haline bırakıldığını ve Rusya ile Kırım yarımadası arasında yaklaşık 20 kilometrelik bir köprü inşa ettiğini ifade eden Poroşenko, Ukrayna halkının Rusya'nın ülkeyi gitgide artan biçimde ilhakını oturup izlemeyeceğini, 4 yıl önce Rus ordusunun maceralarına tek başlarına karşı duracak güçleri bulunmadığını ama bugün kararlı ve Rusya'ya kafa tutmaya hazır olduklarını vurguladı.

Petro Poroşenko, geçen ay sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sınır bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmesinin de Rusya'nın saldırılarını arttırmayı göze alması halinde güçlerini koruma ve seferber etme amacı taşıdığını ancak bununla birlikte son saldırıları noktasında Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulaması bakımından uluslararası toplumun desteğine ihtiyaçları bulunduğunu aktardı.

Rusya'nın 2014'ten bu yana Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde düzenli biçimde uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini, ülkesinin enerji ikmallerini ve deniz ürünlerini çaldığını, Ukraynalıların geçim kaynaklarına zarar verdiğini, deniz trafiğini ve limanlarına ticareti engellediğini ifade eden Poroşenko, 25 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasıyla Moskova yönetiminin bu durumu zirveye taşıdığını kaydetti.

Poroşenko, Ukrayna gemilerinden Rus donanmasına ateş açılmadığına işaret ederek, "Moskova, 2014'te Kırım'da yaptığı gibi 'küçük yeşil adamların' veya aynı yıl Ukrayna'nın doğusunda düşmanlıklar ortaya çıktığında iddia ettiği gibi 'izindeki' askerlerinin arkasına saklanmadı. Moskova bu defa dünyayı kandırmaya bile çalışmıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna askerlerinin ve gemilerinin hala Rusya'nın elinde olduğunu belirten Poroşenko, Rusya'nın Karadeniz'de başka ülkelerin gemilerine de kafa tuttuğunu, bunun NATO üyesi Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi de tehdit edebileceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, şunları kaydetti:

"Rusya'nın amacı belli, mülkün ve toprağın zorla gasbedildiği bir döneme dönmek istiyor. Ukrayna ile başlıyor ve demokratik dünyanın izin vereceği kadar batıya yönelmeye devam ediyor. Demokratik ülkeler şimdi bir seçim yapmak zorunda. Doğru olan için ayağa kalkmak ya da (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gönlünü almayı sürdürmek. Tarihten öğrendiğimiz bu gönül almaların ölümcül sonuçları olduğu."

Rusya'nın İngiltere'ye kimyasal silahlar yolladığını, Batı'da siber ve korsan saldırılar düzenlediğini, Suriye'de sivilleri bombaladığını, Ukrayna'nın doğusunda 10 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan bir savaşı kışkırttığını, dünya çapında korku ve kafa karışıklığı yaratmak için dezenformasyon yaptığını dile getiren Poroşenko, "Artık harekete geçmenin zamanı değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmesini iptal ederek gerçek bir liderlik gösterdiğine işaret ederek, Ukrayna'nın Beyaz Saray ve ABD Kongresinden somut destek görmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.