Sarı yeleklilere karşı 65 bin polis

Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana akaryakıt zamlarına karşı süren gösteriler, hükümetin geri adımına rağmen dinmiyor. Akaryakıt vergilerinin 6 ay askıya alınacağını duyurulmuştu. Ancak sarı yelekliler isimli göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin kararını yeterli bulmayarak, cumartesi günü tekrar sokağa ineceklerini açıkladı.

AFP'ye konuşan sarı yeleklilerin bir temsilcisi "Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor" dedi.

Dün ayrıca işçi sendikaları ile çiftçiler gösterilere katılma kararı aldı. Öğrencilerin de gösterileri devam etti.

Blagnac kentindeki lise öğrencileri bir okul binasının giriş kısmını ateşe verdi.

Tüm bunlara karşılık hükümet, zamlar konusundaki kararını bir kez daha gözden geçireceklerini ve çiftçilerin karşı olduğu gıda zamlarının da yeni yıla kadar ertelendiği kaydetti.







SERT ÖNLEMLER

Protestocuların devam kararına karşılık hükümet bir yandan da önlemlerini artırma kararı aldı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, hafta sonunda ülke genelinde planlanan gösteriler için 65 binden fazla güvenlik gücünün görevlendirildiğini belirtti. Bakan Castaner, bunun yanı sıra 'makul' sarı yelekli göstericilere çağrıda bulunarak, "aşırı olanlarla aralarına mesafe koymalarını" istedi.



OHAL ÇAĞRISI

Cumartesi günü planlanan gösteriler nedeniyle, PSG ile Montpellier HSC arasında oynanacak futbol maç iptal edildi.

Fransa'da ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti lideri Laurent Wauquiez, devam kararı alan göstericilere karşı olağanüstü hal ilan (OHAL) edilmesini ve gerekinse polislerin yanında askerlerin de sokağa inmesini talep etti. Wauquiez, "Ülkemiz kaosta olmamalı. Olağanüstü hal ile güvenlik görevlileri kendilerini koruyabilecek" dedi.

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