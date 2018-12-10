Son dakika haberi: Turist kız günlerdir aranıyordu... Ormanda o halde bulundu

Günlerdir kendisinden haber alınamayan İngiliz milyonerin kızıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Turist kız, ormanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ederken, 25 yaşındaki bir erkek yarın mahkemede cinayet suçundan yargılanacak. İşte turist kızın cesedi ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 9.12.2018 14:07Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 07:37
Günlerdir kayıp olan turist kızdan son dakika haberi geldi. Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına tatile çıkan 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda bulundu.