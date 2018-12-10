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haberi: kız günlerdir aranıyordu... Ormanda o halde bulundu

Günlerdir kendisinden haber alınamayan İngiliz milyonerin kızıyla ilgili gelişmesi yaşandı. kız, ormanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ederken, 25 yaşındaki bir erkek yarın mahkemede cinayet suçundan yargılanacak. İşte turist kızın cesedi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 9.12.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 07:37
Son dakika haberi: Turist kız günlerdir aranıyordu... Ormanda o halde bulundu

Günlerdir kayıp olan kızdan haberi geldi. Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına tatile çıkan 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda bulundu.

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Son dakika haberi: Turist kız günlerdir aranıyordu... Ormanda o halde bulundu
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