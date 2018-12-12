Peggy için yeni gözaltı

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Almanya'da 7 Mayıs 2001 tarihinde ortadan kaybolan ve katili bir türlü bulunamayan Peggy Knobloch cinayetiyle ilgili dün Alman polisi bir zanlının gözaltına alındığını bildirdi. 41 yaşındaki katil zanlısı Manuel S.'nin küçük kızı öldürdüğünden hareket ediliyor. Manuel S., 2001 yılında da polisin dikkatini çekmiş, ancak cinayeti işlediği kanıtlanamamıştı. Manuel S., geçtiğimiz eylül ayında ise polise cesedi ortadan kaldırdığını itiraf etmiş, cinayeti işlediğini ise reddetmişti. Peggy ortadan kaybolduktan sonra Türk genci Ulvi Kulaç katil olarak yargılanmış ve hüküm giymişti. Ancak yıllar sonra Ulvi'nin masum olduğu ortaya çıkmıştı. Peggy'nin cesedi 2016 yılında bir ormanlık alanda bulunmuştu. Bu orman, zanlı Manuel S.'nin eylül ayında kızın cesedini gömdüğünü söylediği orman. FRANKFURT