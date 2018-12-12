Yılın Kişisi: Kaşıkçı

ABD merkezli Time dergisinin, 1927'den beri her sene açıkladığı Yılın Kişisi bu yıl İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi bir suikast ekibi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile birlikte üç diğer gazeteci ve bir gazete oldu. Kaşıkçı'nın yanı sıra ABD'nin Maryland eyaletinde 5 gazetecisini kaybeden yerel gazete The Capital Gazette, Filipinler'de muhalif tavırlarıyla bilinen internet haber sitesi Rappler'in bağlı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa ve Myanmar'da gözaltına alınan Reuters muhabirleri Wa Lone ile Kyaw Soe de Yılın Kişisi seçildi. Cemal Kaşıkçı, TIME'ın hayatta olmamasına rağmen Yılın Kişisi seçtiği ilk isim oldu. Dergi, Kaşıkçı'yı "Gri keçi sakallı, kibar ve iri adam ülkesinin yönetimiyle fikir ayrılığına düşme cüreti gösterdi. Yönetimin, sesini yükseltenlere karşı şiddetini dünyaya anlattı. Ve bunun için cinayete kurban gitti" yazısıyla tanıtırken, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de öldürüldüğü, son sözlerinin 'Nefes alamıyorum' olduğu da yazıda söz edildi.

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