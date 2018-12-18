2025’ten itibaren tamamen yasak

İtalyan La Repubblica gazetesinin Stockholm kaynaklı haberine göre, 2005'te kapalı alanda sigara içimini yasaklayan İsveç, gelecek yıl temmuzdan itibaren açık havada özellikle parklarda, tren istasyonlarında, stat, spor salonları, ev, apartman, restoran, kafe önlerinde ayakta veya oturarak sigara içilmesini yasaklayacak.

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6 YIL ÖNCE DUYURULDU

İsveç nüfusunun halen yüzde 11'inin tiryaki olduğu, yüzde 10'unun ise belirli zamanlarda sigara içtiği istatistiklere yansıyor. İsveç Parlamentosu 2025'ten itibaren ülkede tütün ürünlerinin piyasaya sürülmeyeceğini ve böylece başta sigara olmak üzere puro, pipo tütünü, elektronik sigaranın satışının men edileceğini de 6 yıl öncesinden kullananlara duyurmuş oldu. İskandinav ülkesinde halen iş yerlerinde ve kamu sektöründe çalışanlar için sigara içme bölümleri bulunmakta.