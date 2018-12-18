Neo-Nazi polisler Türkler’i tehdit ediyor

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Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı Neo-Nazi terör örgütü NSU'nun bilinen üye ve destekçilerinin yargılandığı davada avukatlık yapan Seda Başay Yıldız, büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Yıldız, kendisine 2 Ağustos tarihinde faksla gelen mektubu polise verip işin peşini bırakmayınca, polislerden oluşan bir Neo-Nazi örgütü çökertti. Tehdit mektubunu Yıldız'a biri kadın 5 polisten oluşan örgütün gönderdiği belirlendi. Polislerin kendilerini "NSU 2.0" diye adlandırdıkları belirlendi.Aşırı sağcı polisler hakkında "halkı kışkırtma" ve "anayasaya aykırı sembollerin kullanımı" nedeniyle soruşturma açıldı. Yapılan inceleme sonunda görevli 5 polis memuru açığa alındı. Avukat Yıldız, "Ben çok tehditler alıyorum ancak bunları çok ciddiye almıyordum. Bu kez kızımın adı ve ev adresim yazıldı. Bu yüzden ilk defa suç duyurusunda bulundum. Bu polisler hakkında soruşturma başlatılması tehdit mektubu almam ve benim suç duyurusunda bulunmamla oldu" dedi.Nazıler, Seda Başay Yıldız'ın ardından NSU davasının bir başka avukatı Mustafa Kaplan'ı hedef seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Böhmermann davasında avukatlığını yapan Kaplan, gelen tehdit mailinden sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. SABAH'a konuşan Kaplan, "İçerikte saçma yazılar da var. Çocuk kaçırmadan söz ediliyor. Ev kundaklamadan bahsediliyor. Öldürmeden bahsediliyor. Amaç belli. Türk kökenli avukatları korkutmak. Bunlarla mücadele edeceğiz" dedi.