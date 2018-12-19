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Alman polisinin hatası dünyayı alarma geçirdi

'da suçundan gözaltına alınan 25 yaşındaki vatandaşı yanlışlıkla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:57
Alman polisinin hatası dünyayı alarma geçirdi

Finlandiya polisi tarafından yapılan açıklamada 25 yaşındaki şüphelinin, Alman ve Finlandiyalı yetkililer arasındaki iletişim sorunu sebebiyle serbest bırakıldığı duyuruldu.

Sorunun hangi ülke sebebiyle yaşandığına dair bir açıklama yapılmadı.

Şüpheli hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta Finlandiya polisi, 25 yaşındaki şüphelinin adını ve fotoğrafını kamuoyu ile paylaşmış ve bir süre sonra şüpheli, Almanya'da yakalanmıştı.

25 yaşındaki şüphelinin, çete suçlarına da karıştığı tahmin ediliyor.

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Alman polisinin hatası dünyayı alarma geçirdi
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