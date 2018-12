İngiltere Hükümeti: "Olası bir Brexit kaosuna karşı İngiliz Ordusu alarmda"

İngiltere Hükümeti, ülkenin Avrupa Birliğinden hiçbir anlaşma sağlanmadan çıkması durumunda oluşabilecek bir kaosa karşı binlerce askerin hazır durumda olduğunu açıkladı.

İngiltere Hükümeti, Brexit Anlaşması'nın bir felakete dönüşmesi durumunda 3 bin 500'den fazla askerin hazırda olduğunu açıkladı. Savunma Bakanı Gavin Williamson, Bakanlar Kurulu Brexit kaosu için 106 teknik planı yürürlüğe koymayı görüşürken, Avam Kamarası'na bu konuda henüz resmi bir talebin yapılmadığını ancak acil durum planlarının yürürlükte olduğunu dile getirdi.

Planlar, İngiltere Mart'ta AB'den çıktığında gerçekleşebilecek uçamayan uçaklar, benzin ve yemek kıtlığı, hastanelerde ilaç azlığı gibi potansiyel aksaklıkları içeriyor. Hükümet, oluşabilecek kaosa hazırlanmalarına yardımcı olmak için bakanlıklara 2 milyar sterlin daha taahhütte bulundu. Bakanlar Kurulu ise AB'ye ihracat yapan 145 bin firma ve 6 milyon İngiliz işletmesini anlaşmasız bir Brexit'e karşı hazırlıklara başlamaları konusunda uyarmayı planlıyor.



ANLAŞMA OLURSA 2020'YE KADAR AB KURALLARI GEÇERLİ

İngiltere'nin AB'den çıkması sürecince eğer iki taraf arasında bir anlaşma olursa, 31 Aralık 2020'ye kadar AB kuralları İngiltere'de geçerli olmaya devam edecek. Bu da şirketlere ve hükümetlere yeni ilişkilere hazırlanmaları için süre vermiş olacak. Ancak bir anlaşma olmadığı takdirde 2019 Mart ayının sonunda ilişkiler bir anda kökten değişecek.



REFERANDUMDAN BREXİT'E EVET OYU ÇIKMIŞTI

İngiltere'de 2016 yılında UKIP lideri Nigel Farage'ın başını çektiği aşırı sağcı popülist ve AB karşıtı çevrelerin baskısı sonucunda düzenlenen referandumda halkın yüzde 52'si AB ile üyeliğin sonlandırılması yönünde, kalan yüzde 48'i ise üyeliğin devamından yana oy kullanmıştı. Brexit'e evet oyu çıkınca referandumda Avrupa Birliğinde kalınması yönünde kampanya yürüten başbakan David Cameron istifa etmek zorunda kalmıştı. Brexit'i gerçekleştirmek ise başbakanlık koltuğuna oturan Theresa May hükümetine kalmıştı.



İHALE MAY HÜKÜMETİNE KALDI

May hükümeti yaklaşık iki yıldır AB ile Brexit'in nasıl olacağını müzakere ediyor. Müzakere süreci birçok kez tıkanırken, May hükümetinden istifalar da yaşandı. May hükümeti hem 27 AB üyesi ülkeyle hem de İngiltere'de kendi partisi içindeki muhalefet, koalisyon ortakları ve Brexit'ten etkilenecek farklı kesimlerle müzakareler yaparak, uzun ve çetin müzakereler sonucunda May, AB ile Brexit konusunda uzlaşmaya varıldığını ve kabinesinin bütün bakanlarının bu planı onayladığını açıklamıştı. Açıklamanın ertesi günü Avrupa Birliğinden ayrılma bakanı da dahil dört bakan varılan anlaşmadan memnun olmadıklarını açıklayarak May kabinesinden istifa etmişti. İngiltere, bir anlaşma olsa da olmasa da AB ile varılan anlaşma sonucunda 29 Mart 2019 tarihinde saat 23.00'te AB'den çıkmış olacak.