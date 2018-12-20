ABD'nin ardından Fransa'dan flaş Suriye açıklaması

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fransa'dan kritik bir açıklama geldi.

Fransa AB Bakanı Nathalie Loiseau tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Suriye'de bulunan askeri gücünü muhafaza edeceği ifade edildi.

Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Suriye'deki durumla ilgili açıklamalar yaptı.



Savunma Bakanı Parly, DAEŞ'a karşı askeri yollarla sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Son bölge kalana kadar onlarla savaşmaya devam edeceğiz" dedi.