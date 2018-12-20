Avrupa Birliği hacklendi

New York Times'ta yer alan habere göre, ihlal siber güvenlik şirketi Area 1 tarafından tespit edildi.

Mesajlardan biri, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında Temmuz ayında gerçekleştirilen zirveyi en azından Putin açısından "başarılı" olarak tanımladıklarını gösterdi.

Ele geçirilen bir başka mesajda ise bu yılın başında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Avrupalı yetkililer arasında gerçekleştirilen özel bir toplantıya ilişkin ayrıntıların yer aldığı ifade edildi.

Avrupalı yetkililer, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada özel ve gizli olarak işaretlenen bilgilerin hackerlardan etkilenmediğini kaydetti.