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gazetesinin iftira kampayası geri tepti

gazetesinin eski CDU milletvekili ’a yönelik başlattığı iftira kampanyası duvara tosladı

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Bild gazetesinin iftira kampayası geri tepti
Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bpb) ikinci başkanlığına atanması gündeme gelen eski CDU milletvekili Cemile Giousouf'a linç kampanyası başlatılmıştı. SABAH'ın konuyu gündeme getirmesinden sonra, Cemile'ye destek gelmeye başladı.

'İSLAM'I ELEŞTİRMEYEN LİNÇ EDİLİYOR'
Cemile'ye destek veren İçişleri Müsteşarı Wanderwitz, "Kendisi değerli bir meslektaşım" dedi. Berlin Hükümeti Müsteşarı Chebli de "Eğer bir Müslüman, İslam'dan nefret etmiyor veya 'İslam eleştirmenleri' arasında yer almıyorsa hemen İslamcı ilan ediliyor. Buna son verilmeli" dedi.

Murat TOSUN / BERLİN
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Bild gazetesinin iftira kampayası geri tepti
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