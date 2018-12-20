Bild gazetesinin iftira kampayası geri tepti

BUGÜN NELER OLDU

Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bpb) ikinci başkanlığına atanması gündeme gelen eski CDU milletvekili Cemile Giousouf'a linç kampanyası başlatılmıştı. SABAH'ın konuyu gündeme getirmesinden sonra, Cemile'ye destek gelmeye başladı.Cemile'ye destek veren İçişleri Müsteşarı Wanderwitz, "Kendisi değerli bir meslektaşım" dedi. Berlin Hükümeti Müsteşarı Chebli de "Eğer bir Müslüman, İslam'dan nefret etmiyor veya 'İslam eleştirmenleri' arasında yer almıyorsa hemen İslamcı ilan ediliyor. Buna son verilmeli" dedi./ BERLİN