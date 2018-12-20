BUGÜN NELER OLDU

Hamburg'da 21 Aralık 1985 tarihinde henüz 26 yaşındayken Neo-Nazilerin katlettiği Ramazan Avcı yarın anılacak. Avcı için saldırıya uğradığı Hamburg'un Landwehr Banliyö Tren İstasyonu önündeki Ramazan Avcı Alanı'nda saat 19.00-21.00 arası anma töreni yapılacak. Saldırıda ağır yaralanan Avcı hastanede üç gün yaşam savaşı vermiş ancak kurtarılamamıştı. Anma törenine Mölln'de 23 Kasım 1992 Neo- Naziler'in kundakladığı binada 3 ferdini kaybeden Arslan ailesi ile NSU kurbanı Süleyman Taşköprü'nün yakınları da katılacak.