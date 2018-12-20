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yarın anılacak

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018
Ramazan Avcı yarın anılacak
Hamburg'da 21 Aralık 1985 tarihinde henüz 26 yaşındayken Neo-Nazilerin katlettiği Ramazan Avcı yarın anılacak. Avcı için saldırıya uğradığı Hamburg'un Landwehr Banliyö Tren İstasyonu önündeki Ramazan Avcı Alanı'nda saat 19.00-21.00 arası anma töreni yapılacak. Saldırıda ağır yaralanan Avcı hastanede üç gün yaşam savaşı vermiş ancak kurtarılamamıştı. Anma törenine Mölln'de 23 Kasım 1992 Neo- Naziler'in kundakladığı binada 3 ferdini kaybeden Arslan ailesi ile NSU kurbanı Süleyman Taşköprü'nün yakınları da katılacak.
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Ramazan Avcı yarın anılacak
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