Haberler > Avrupa Haberleri > Danimarka mültecileri "karantina adası"na gönderecek

mültecileri "karantina adası"na gönderecek

Parlamentosu, mültecilerin 'nda toplanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 09:45
Danimarka mültecileri karantina adasına gönderecek

Danimarka Parlamentosu, mültecilerin Lindholm Adası'nda toplanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

Parlamentoda, 2019 bütçe görüşmeleri kapsamında, mültecilerin, 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak "geri gönderme merkezi"nde toplanmasını öngören yasa tasarısı oylandı.

Tasarı, hükümeti oluşturan Liberal Parti Venstre, Liberal İttifak ve Muhafazakar Parti ile hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisinin oylarıyla parlamentodan geçti.

Ülkede büyük tartışmaları beraberinde getiren ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen tasarıya göre, Danimarka'da sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine gönderilemeyenlerle belirli suçlara karışan ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen mülteciler, Vordingborg Belediyesine bağlı Lindholm Adası'nda kurulacak "geri gönderme merkezi"nde toplanacak.

Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından "karantina adası" olarak kullanılan adada kurulacak 125 kişi kapasiteli merkez 2021'de hizmete girecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Danimarka mültecileri "karantina adası"na gönderecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN