Fransa'da sarı yeleklilerden fabrikada kapatma eylemi

Fransa'nın Pfastatt kentinde bir fabrikanın giriş ve çıkışlarını engelleyen sarı yeleklilerden 14'ü gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Pfastatt'ta dün gece bir otomobil fabrikasının giriş ve çıkışlarının kapatıldığı eylemle ilgili 14 kişinin gözaltına alındığı, polisin eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandığı belirtildi.

Sarı yelekliler, gösteriler başladığından bu yana ülke genelinde çok sayıda cadde ve yolda kapatma eylemi yaparken, birçok petrol deposunun ve fabrikanın giriş ve çıkışlarını engelledi.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanında hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

