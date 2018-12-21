Namaz kılan şoföre soruşturma

Fransa'nın kuzeyindeki Reims şehrinde yaşanan olayda, otobüste namaz kılan şoför hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Şehirde toplu taşımayı üstlenen Transdev şirketinde çalışan otobüs şoförünün, son durakta yolcuları indirdikten sonra araç içerisinde namaz kıldığı belirlendi. Son durağa gelen şoför, diğer sefere başlamadan önce kendisine verilen molada, otobüsün ışıklarını söndürüp aracın ortasına seccadesini sererek namaz kıldı.

DİĞER ÇALIŞANLAR ŞİKAYET ETMİŞ

Yenişafak'ın Perspektif'ten aktardığı habere göre; Olaya şahit olan başka çalışanların haber vermesi sonrası şirket, ismi açıklanmayan Müslüman şoför hakkında iç soruşturma başlattı.

Şirket yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kendilerine ihbarda bulunan diğer çalışanlara teşekkür edilirken, olayın ciddiyetle incelendiği aktarıldı. Şirket, gelen ihbar sonrası olayın doğruluğunun anlaşılması için inceleme başlattıklarını, ayrıca söz konusu çalışanın da ifadesine başvurulduğu bildirildi. Olayın doğru olması halinde şoför hakkında disiplin cezasının uygulanabileceği belirtildi.

İBADET YASAK

Yerel medya, Transdev'in iş sözleşmesinde, tüm çalışanların inançlarını göstermemekle yükümlü olduklarının yer aldığı aktarıldı. Ayrıca çalışanların, mola zamanına denk gelse bile iş yerinde ibadet etmelerinin yasak olduğuna dikkat çekildi.