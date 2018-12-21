Sen ne biçim Yeşil’sin

BUGÜN NELER OLDU

YEŞİLLER Partili Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer, şimdi de başörtüsüne taktı. Palmer, kız öğrencilerin başörtüsü takmasının yasaklanmasını istedi. "Tübingen Kızlar Buluşması" adlı organizasyona açık mektup yazan Palmer, "Kızlar, eğer başörtüsü takmazlarsa Tanrı'nın kendilerini cezalandırmayacağını öğrenmesi gerekir" dedi.KADIN Hakları Derneği'nin (Terre de Femmes) başörtüsü karşıtı kampanyasına destek veren Palmer, "Kızlar Buluşması" derneği üyelerinin kabulünde de başörtülü kızları hedef almıştı. Dernek temsilcileri ise Palmer'e, "Başörtüsünün kendi dinlerinin bir parçası olduğu için bir anlamda bir özgüven göstergesi olduğu" cevabını verdi.