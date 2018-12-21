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serbestisi hakkında flaş gelişme...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ile serbestisi konusunda açıklamada bulundu. Vize sebestisi en az bir buçuk yıllık süreç ama bu süreci hızlandırabilir.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:42
Vize serbestisi hakkında flaş gelişme...

Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri göz önünde bulundurulursa, vize serbestisi en az bir buçuk yıllık süreç. Türkiye elbette bu süreci hızlandırabilir."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya tehlikesine karşı ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir AB ordusu kurulması önerisine birçok ülkeden çeşitli tepkiler geldi. Konuya ilişkin Türk yetkililer, "AB ordusu kurulsun demekle AB ordusu kurulmaz. Türkiye'siz ve NATO'suz bu mümkün değil" dedi.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

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Vize serbestisi hakkında flaş gelişme...
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