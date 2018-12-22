O psikopat gün yüzü görmesin

BUGÜN NELER OLDU

HOLLANDA'NIN Rotterdam kentinde 16 yaşındaki Hümeyra'yı 8 kurşunla öldüren 31 yaşındaki Bekir Eraslan'ın ömür boyu hapis cezası alması için imza kampanyası başlatıldı. Katilin ömür boyu hapis cezası alması için başlatılan imza kampanyası Hollanda genelinde büyük bir hızla yayılıyor. Hollanda'da bu tür kampanyalarda 40 bin imza bulunması halinde konu meclis gündemine alınıyor. Kampanyaya imza desteği 5 bini geçti.BİRLEŞMİŞ Milletler'de gençlerin temsilcisi olan Hollanda doğumlu Zehra Sarıaslan, Hollanda basınının cinayeti, "Türk/İslam geleneği" olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Sarıaslan, "Bu acı olayı din ve ve kültüre bağlamak büyük yanlıştır. Bu, kadınların bu tür şiddete maruz kalmalarını kolaylaştırıyor. Kadınlara karşı şiddeti önleme konusu mutlaka halledilmelidir" dedi.HüMEYRA'NIN cenazesi, Hollanda'da düzenlenen cenaze törenin ardından dün memleketi Karaman'a getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi şehir mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, genç kızın ailesi ve yakınları katıldı. Hümeyra'nın okuluna giden Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz da sınıfındaki sırasına çiçek koydu.Adem KOCATÜRK / Yalçın ÇAKIR / ROTTERDAM