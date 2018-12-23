Şoför numarayı karıştırınca kokain polisin eline geçti

Merksem'deki Bredabaan semtinde bulunan bir inşaat şirketine, otomobil parçaları ile dolu bir konteyner teslimatı yapıldı.

Şirket yetkilileri, kendilerinin böyle bir sipariş vermediğini belirtmesine rağmen, kamyon şoförü teslimat notunda bulunan adresin inşaat şirketine ait olduğunu söyledi.

Bunun üzerine inşaat şirketi çalışanları polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırma sonucu, konteynerin, birkaç ev ileride oturan F.Y'ye ait olduğunu belirlendi.

Federal polis, konteynere el koyarak arama yaptı. Konteynerin içindeki özel bölmelerde büyük miktarda kokain ele geçirildi.

POLİS, 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis, bu kişilerin Borgerhout'taki dört barda kokain sattıkları gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan M.D ve 4 yakınıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.