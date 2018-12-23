Haberler > Avrupa Haberleri > Şoför numarayı karıştırınca kokain polisin eline geçti

Şoför numarayı karıştırınca kokain polisin eline geçti

'nın Anvers kenti yakınlarındaki kasabasında otomobil yedek parçaları içine gizlenmiş bir konteyner kokain, teslimatı yapacak kamyon şoförünün ev numaralarını karıştırması üzerine polisin eline geçti.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 16:44
Şoför numarayı karıştırınca kokain polisin eline geçti

Merksem'deki Bredabaan semtinde bulunan bir inşaat şirketine, otomobil parçaları ile dolu bir konteyner teslimatı yapıldı.

Şirket yetkilileri, kendilerinin böyle bir sipariş vermediğini belirtmesine rağmen, kamyon şoförü teslimat notunda bulunan adresin inşaat şirketine ait olduğunu söyledi.

Bunun üzerine inşaat şirketi çalışanları polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırma sonucu, konteynerin, birkaç ev ileride oturan F.Y'ye ait olduğunu belirlendi.

Federal polis, konteynere el koyarak arama yaptı. Konteynerin içindeki özel bölmelerde büyük miktarda kokain ele geçirildi.

POLİS, 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis, bu kişilerin Borgerhout'taki dört barda kokain sattıkları gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan M.D ve 4 yakınıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şoför numarayı karıştırınca kokain polisin eline geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN