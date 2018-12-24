Kraliçe II. Elizabeth Noel’de barış ve iyilik çağrısı yapacak

Birleşik Krallıkta Başbakan Theresa Mayin tartışmalı Brexit anlaşması nedeniyle oluşan belirsizlikler ve dünya genelindeki askeri çatışmaların gündemde olduğu dönemde, 92 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, Buckingham Sarayında bulunan beyaz çizim odasında çekilen televizyon yayınında, İsanın dünyadaki herkese barış ve iyilik mesajının asla eskimeyeceğini düşünüyorum; çünkü, herkesin önemseyeceği bir mesaj diyecek.

The Guardian'ın haberine göre, May ve İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbynin Avam Kamarasındaki tartışmasından önce, 12 Aralıkta çekilen hitapta Kraliçe II. Elizabeth, fikirleri uyuşmayan kişilerin birbirlerine gösterdikleri anlayışla aralarında kurdukları köprülerin önemine dikkat çekecek:

Büyük farklılıklarla ayrılmış olunsa da, kişi bir diğerine saygıyla davranmalıdır; çünkü, iyi atılmış bir adım daha büyük bir anlayışın yolunu açar.

Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi mensubu olmasının yanında aynı zamanda "Devlet Başkanı" görevini de sürdürmesi nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth, politik konulara tarafsız yaklaşıyor. Elizabethin yazdığı mesaj, ağırlıklı olarak dini bir çerçeveye sahip oluyor ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak, gündemdeki konuları ele alıyor.

Elizabeth mesajında ayrıca, etrafının sevdiği insanlarla çevili olmasının ve güçlü Hıristiyan inancının da altını çizecek ve şöyle konuşacak:

Yıllardır gördüğüm çeşitli değişimlerin yanında, inanç, aile ve arkadaşlık benim için her zaman bir değişmez, konfor ve güvence oldu.