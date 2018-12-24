Macron'un kuklasına soruşturma

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'daekonomik koşullar ve sosyal politikalardan memnun olmayan ve akaryakıt zamlarıyla birlikte kuvvetli bir patlama yaşayarak sokaklara dökülen Sarı Yelekliler adlı protestocuların eylemleri, azalmasına rağmen son bulmadı. 21 Aralık tarihinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 41'inci doğumgününe denk gelen bir gösteride yaşananlar ise hem Fransız basınında sert yorumların hedefi oldu hem de göstericiler hakkında soruşturma açılmasına neden oldu. Fransa'nın Angouleme kentinde toplanan sarı yelekliler, kurdukları mahkemede Cumhurbaşkanı Macron'un kuklasını yargıladı ve kuklaya idam cezası verdi. Başı baltayla kesilerek cezası infaz edilen kukla, göstericiler tarafından yakılırken Fransız yargısı protestoyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.Cumartesi günleri sokağa çıkan Sarı Yelekliler'in "Altıncı Perde" adını verdikleri gösterilerde de ülke genelinde 40 bine yakın eylemci sokağa çıkarken özellikle Paris'te polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı 140 kişi tutuklandı. Yol kapatan eylemcilerin neden olduğu trafik kazasında bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, eylemlerin başından beri ölenlerin sayısı 10'u buldu. New York'taki Fransa Başkonsolosluğu önünde toplanan Sarı Yelekliler grupları da Fransa'daki eylemcilere desteklerini belirten pankartlar açtı ve "Bütün işçiler arasında dayanışma" yazılı dövizler taşıdı.